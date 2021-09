Tre manga teppistici da leggere se vi è piaciuto Tokyo Revengers

I manga con al centro i teppisti erano molto diffusi in Giappone fino agli anni '90. Il fenomeno dei bosozoku era imperante negli anni '70 e '80, periodo di crescita di molti mangaka vecchio stampo, che hanno reimmaginato quel mondo più e più volte. Al giorno d'oggi però sono in pochi di questo genere, tra cui Tokyo Revengers.

Ken Wakui ha riportato in auge su una rivista molto famosa e al centro dell'attenzione questo genere che è stato messo lasciato da parte a causa della difficoltà nel renderli anime, a causa delle influenze che potrebbero esercitare sui più giovani, cosa che ha effettivamente avuto un impatto sul loro declino nel corso degli anni. Tokyo Revengers però è riuscito a riportare al grande pubblico i teppisti, ma quali sono altri manga simili che si possono leggere? Eccone tre che abbiamo selezionato.

Partiamo con Shonan Junai Gumi, il manga che ha dato i natali a Eikichi Onizuka. Sappiamo tutti che il professore celibe aveva avuto un passato turbolento come dimostra spesso in GTO, e proprio Shonan Junai Gumi ne è il racconto. La storia originale con il duo degli Onibaku in una Shonan ancora zeppa di motociclisti e bande che cercano di controllare il territorio condita con romanticismo e una continua ricerca verso la libertà di questi adolescenti. Il manga è disponibile in Italia grazie a Dynit.

Un altro manga celebre del settore è Worst, scritto da Hiroshi Takahashi. Disponibile in Italia grazie a Panini Comics, ci troveremo alle prese con una lunga storia ambientata a Tokyo, nell'istituto ingovernabile del Suzuran. Purtroppo non possiamo consigliare Crows, scritto dallo stesso autore e fondamentalmente ambientato nello stesso universo, a causa dell'interruzione di pubblicazione nel nostro paese, a meno di non reperirlo con edizioni estere.

L'ultimo titolo che consigliamo è Holyland, un racconto alla ricerca di un posto dove stare tra le strade e che unisce bande di teppisti, delinquenti e yakuza veri e propri alle arti marziali. La crescita di Yu Kamishiro tra le stradine del Giappone è diversa rispetto agli altri manga teppistici ma saprà farsi apprezzare. Il manga è completamente disponibile in Italia con Goen.

Quali sono i vostri manga teppistici preferiti? Quali aggiungereste e consigliereste alla lista per un manga simile a Tokyo Revengers?