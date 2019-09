Tre nuovi eroi si aggiungono al cast di My Hero Academia 4, ecco i loro character design

La popolarità di My Hero Academia sta crescendo sempre di più, e un ulteriore passo in avanti lo farà con la quarta stagione dell'anime. Questa prevede naturalmente nuove situazioni, ma anche nuovi antagonisti e nuove spalle per gli eroi protagonisti. In particolare, considerato l'arco narrativo, ci saranno ben tre nuovi eroi professionisti.

Nei giorni scorsi, la rivista Weekly Shonen Jump aveva pubblicato sulle sue pagine l'anteprima dei tre nuovi pro hero di My Hero Academia stagione 4: Locklock, Ryukyu e Centipeder. Le pagine della rivista tuttavia non avevano fornito una panoramica molto dettagliata dell'aspetto dei tre personaggi ed è per questo che oggi è entrato in gioco il sito dell'anime My Hero Academia.

Infatti, come ad ogni annuncio, il sito è stato aggiornato con le schede di questi tre nuovi personaggi che potete trovare in calce. Ognuno del trio viene presentato frontalmente, con alcuni dettagli poi del volto e a tre quarti, con la sola Ryukyu che occupa due schede a causa della sua seconda forma donatale dal suo quirk, che le consente di trasformarsi in un drago.

La stagione 4 di My Hero Academia sarà fondamentale per la crescita di Kirishima e di tutti gli altri personaggi della serie, che dovranno affrontare pericoli mortali mai visti prima.