Ben tre nuovi manga per Weekly Shonen Jump: Undead Unluck, Mashle e The Witch's Guardian

La pubblicazione di Weekly Shonen Jump si ferma in pochi periodi dell'anno, e Natale è uno di quelli. Per festeggiare al meglio il capodanno e il compleanno del precedente imperatore, la rivista di casa Shueisha si blocca per ben due settimane. Al suo rientro previsto a gennaio ci sarà però una sorpresa per i tanti lettori.

Le prime anticipazioni presenti sul numero doppio 06-07 di Weekly Shonen Jump hanno rivelato l'arrivo di ben tre nuove serie sulle pagine della rivista. Si erano infatti conclusi da poco diversi titoli come Kamio Yui Let's Loose e Double Taisei, lasciando la rivista meno piena del solito. Per rimpinguare il parco titoli e arrivare ai soliti 20 nomi presenti tra le pagine, si aggiungeranno tre nuovi manga.

Il primo è Undead+Unluck di Yoshifumi Tozuka, serie che si era già presentata lo scorso anno sempre sulla stessa rivista sotto forma di capitolo autoconclusivo. Il protagonista, secondo la storia precedente, è un non morto che incontra una ragazza durante una prova di coraggio. Pur venendo schiacciato da un treno, è ancora vivo e vegeto e fa amicizia con la ragazza, afflitta dalla sfortuna.

La seconda opera a debuttare su Weekly Shonen Jump sarà MASHLE, opera di Komoto Ichi. Il mangaka è un esordiente di cui si conoscono pochissimi lavori e di cui non è ancora disponibile un'anteprima. Infine, Sakano Asahi porterà il manga The Witch's Guardian, dal titolo originale "Majo no Moribito". Anch'egli è un esordiente su Weekly Shonen Jump ma negli scorsi mesi ha già pubblicato diversi capitoli autoconclusivi su varie riviste della Shueisha, tra i quali ci sono Kuro no Shinobi, Enjou no Alan e il prototipo di The Witch's Guardian.

In calce potete osservare, nella prima immagine, il disegno di Undead+Unluck proveniente dal capitolo autoconclusivo originale, mentre lo stile dell'autore di The Witch's Guardian è apprezzabile nelle ulteriori due immagini. Quest'ultima opera, tra l'altro, potrebbe essere la rumoreggiata serie di Weekly Shonen Jump con ambientazione scolastica e fantasy.