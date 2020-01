Tre personaggi di My Hero Academia faranno il loro atteso ritorno nel prossimo episodio

La stagione 3 di My Hero Academia ha segnato una transizione importante nel mondo dell'anime. Si è passati infatti dall'era di All Might a quella dei nuovi giovani eroi, cementato dai due archi narrativi di Kamino e della licenza provvisoria da hero. E in quest'ultimo arco sono apparsi diversi personaggi che hanno appena fatto il loro ritorno.

L'episodio di My Hero Academia 4x15 andato in onda lo scorso sabato su VVVVID ha permesso ai fan di rivedere Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, due personaggi messi da parte dagli ultimi eventi della stagione. Il duo si è dovuto presentare ad alcune lezioni particolari per poter aspirare a ottenere la licenza provvisoria.

Recatisi sul luogo, però, hanno potuto vedere che non erano i soli: insieme a loro ci saranno tre personaggi introdotti nella scorsa stagione dell'anime, ovvero Camie Utsushimi, Inasa Yoarashi e Seiji Shishikura. Il terzetto del liceo Shiketsu non si faceva vedere proprio da quell'occasione in cui si scontrarono con i ragazzi della Yuei. I personaggi in questione non torneranno comunque per troppo tempo, dato che l'anime sta per transitare nell'arco narrativo del Festival Culturale della Yuei.

Bakugo e Todoroki saranno al centro anche del prossimo episodio, dove dovranno affrontare effettivamente la lezione e dare un taglio alle loro pecche.