I tre villain degli anime dalle fisicità più inquietanti e grottesche

Ci sono villain negli anime che ci stregano con il loro magnetismo, altri che spaventano per il loro insormontabile potere, e altri ancora dall'aspetto talmente inquietante e diabolico che portano sui loro corpi i segni stessi di quel terrore che instillano nelle vittime, come se fossero sia psichicamente che fisicamente votati alla malvagità.

Negli anime, e in particolar modo nelle sue declinazioni giovanili/shōnen, c'è infatti una tendenza evidente a contrassegnare le fisicità dei cattivi con tratti anatomici aberranti, che a causa del loro essere anomali, ci suggeriscono già ad un livello di superficie quanto questi villain siano sprofondati nel baratro della disumanità. Alcuni vengono disegnati proprio come mostri, a suggerire l'assenza di fattori umani nella loro psiche deviata, altri invece esibiscono delle anomalie fisiche, che li rendono (forse anche più) grotteschi agli occhi dei protagonisti/eroi - e per estensione allo sguardo degli spettatori.

Per questo motivo, vogliamo qui proporre tre figure diaboliche, che inquietano al solo guardarle. Saranno esclusi perciò dalla lista tutti i villain degli anime che si sottraggono a questi parametri di mostruosità. Ecco allora che anche l'incarnazione di Lucifero, come può essere Ōtori ne La rivoluzione di Utena, non figura in questa classifica, dato il magnetismo (e la fascinazione erotica) che trapela da ogni suo connotato, così come non saranno inclusi tutti i migliori “cattivi” di Dragon Ball che da villain si trasformano ripetutamente in eroi, né tanto meno personaggi iconici come Gargoyle o L'imperatore Neo de Il mistero della pietra azzurra, proprio perché non “spaventano” attraverso il fisico.

Il primo villain che inquieta al solo sguardo è Kaonashi, cioè il Senza Faccia de La città incantata. Anche se lo spirito nel corso della narrazione aiuterà la giovane Chihiro, nella prima parte del film è oggetto di una vera e propria escalation di mostruosità. Già il suo aspetto trasparente lo rende brutalmente vacuo agli occhi dello spettatore, come se potesse risucchiare l'anima di chi guarda al solo accenno di un movimento; ma nel momento in cui entra nella sauna, ecco che si trasforma in una figura orripilante, diventando sempre più grottesco e repellente, ad un punto tale che è difficile non rimanere inquietati dalle sue continue deformazioni.

Il secondo villain della lista potrebbe sorprendere chi legge, non essendo una figura mostruosa né tanto meno sfregiata o deformata. Stiamo parlando di Ikari Gendō. Si, è vero, il padre di Shinji in Evangelion è un umano qualsiasi, ma i segni grafici con cui Anno ce lo presenta lo rendono una figura inquietante, molto più di qualsiasi mostro o forma aliena repulsiva. La luce che gli brilla sulle superfici riflettenti degli occhiali, lo porta a configurarsi come un enigma, un uomo talmente inscalfibile e impenetrabile, da risultare agli occhi del figlio – e di chi guarda – quale un essere puramente grottesco. E il fatto che sia arrivato a condannare l'intera umanità all'estinzione, di certo non depotenzia il sentore di mostruosità che trapela dalla sua oscura sagoma.

Se dovessimo invece illustrare il villain dall'aspetto più inquietante degli anime moderni, i riflettori ricadrebbero su Mahito di Jujutsu Kaisen. La maledizione, infatti, non è solo contraddistinta da un animo endemicamente spietato, ma veicola la sua natura diabolica proprio attraverso una fisicità cadaverica. Il suo corpo è tutto un insieme di squarci e lacerazioni, che gli permettono di assumere le forme più improbabili, fino a terrorizzare i suoi avversari con una corporeità impossibile da contenere/confinare. E se Mahito può essere considerato uno dei villain migliori degli anime moderni, molto lo si deve alla cattiveria decadente che emana da ogni suo lembo di pelle.