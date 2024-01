Tre villain deplorevoli degli anime che non possiamo smettere di amare

In qualsiasi narrazione che si rispetti, soprattutto nel campo degli anime o dei manga, buona parte dell'incisività dell'opera passa per il confronto tra l'eroe e la sua figura antagonistica. Il villain è spesso il catalizzatore delle storie, e ne esistono alcuni talmente magnetici e detestabili che si lasciano amare/odiare con estrema facilità.

In continuità con la nostra ricognizione sui tre villain degli anime moderni dalle fisicità più inquietanti, ci appare interessante – se non addirittura dovuto – affrontare l'elemento cardine su cui gli antagonisti delle serie animate giapponesi (o dei manga da cui sono tratte) costruiscono non solo la loro identità di “villain”, ma fondano le coordinate con cui arrivano a stregare le menti di chi legge/guarda, fino a risultare talmente diabolici e spietati da portare il pubblico a trascendere il confine tra l'amore e l'odio, riversando verso queste figure dei sentimenti umanamente contraddittori.

Ecco allora che in una ipotetica “classifica” dei tre villain dei manga/anime contemporanei che tutti amano odiare non si può che partire da una delle figure antagonistiche su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione dei lettori negli ultimi anni: stiamo parlando di Makima (la cui analisi si consiglia di saltare a chi è in pari con il solo anime di Chainsaw Man e desidera evitare spiacevoli anticipazioni).

Ciò che rende l'incarnazione del Diavolo Controllo così invisa e al tempo stesso esaltante agli occhi dei lettori è proprio l'ostinazione con cui il personaggio manipola l'inconsapevole Denji, pur di soddisfare degli interessi tanto egoistici quanto radicali. Se ci pensiamo, l'enigma che in Chainsaw Man si cela dietro Makima è da ritrovare nella naturalezza con cui la donna erige delle barriere tra lei (e in particolare, i suoi interessi più reconditi) e coloro che arriva a soggiogare al suo innato fascino, al punto da neutralizzare nella formulazione (apparente) delle relazione “umane” qualsiasi canone di affezione o di investimento emotivo che la porti a vacillare nel compimento dei suoi obiettivi.

Davanti alle sue fantasie di controllo, la Devil Hunter non esita un istante nello spezzare legami e vite, comprese quelle di coloro con cui “avrebbe dovuto” stabilire una certa complicità emotiva, e che sotto l'ombra delle sue strategie di manipolazione si equiparano a delle mere marionette da utilizzare per i propri fini egoistici. Una logica, che nel momento in cui Denji le sferra il colpo finale, la porterà a soccombere alla morte, proprio perché fino a quel momento non aveva mai percepito il ragazzo alla stregua di un essere umano, ma solo come un mero "contenitore" del Demone Motosega.

Per quanto riguarda invece il secondo personaggio di questa lista, i fattori che lo rendono così simultaneamente detestabile e ammirevole operano secondo un segno assolutamente diverso da quello di Makima, proprio perché hanno la loro origine nella turpitudine di un mondo in tempesta: stiamo parlando del mefistofelico Askeladd. Il vichingo, almeno nella parte iniziale di Vinland Saga, si presenta come il villain assoluto dell'opera, quale l'uomo su cui convergono tutte le crisi, i sentimenti d'odio e le fratture del giovane Thorfinn, e per estensione dei lettori che ne seguono il percorso verso la catarsi. Se ci pensiamo, l'uomo non fa nulla per compiacere lo sguardo del lettore: non prova rimorso per aver privato il protagonista della figura paterna, e persegue senza guardarsi dietro i suoi obiettivi di conquista, anche al costo di ridicolizzare le debolezze del giovane vichingo.

Eppure ogni sua mossa, gesto o azione, nasconde dietro un dolore che neanche l'occupazione dell'Inghilterra può colmare, al punto da ergersi alla pari di una figura trascendente, nel momento in cui squarcia il volto del Re, per manifestare senza alcuna inibizione tutti i sentimenti che era stato costretto a seppellire sotto la maschera del condottiero: portando così chi legge a contemplare con un misto di ammirazione e struggimento la sua traiettoria di liberazione dai lancinanti fardelli che lo affliggono. Un elemento, questo, che potrebbe iscrivere Askeladd anche nella lista dei tre villain degli anime moderni che ci hanno stregato per la loro orginalità, alla pari del suo "omologo antagonistico", vale a dire Canute.

Da questa prospettiva, occorre presentare un discorso quasi del tutto inverso per il terzo personaggio su cui concentriamo qui l'attenzione. Perché il percorso che conduce Grifis verso l'ascensione, e di conseguenza verso la materializzazione terrena dei propri sogni di gloria, passa non solo attraverso la cancellazione dell'unico legame (quello con Gatsu) che aveva fatto vibrare la frazione più umana dell'anima del guerriero, ma soprattutto per la negazione di qualsiasi fattore lo incateni alle questioni dell'uomo e alle sue debolezze intrinseche. In questo senso, il sacrificio collettivo con cui “consacra” alla dannazione il protagonista di Berserk assume agli occhi del lettore una carica talmente simbolica e struggente, da portare il pubblico a sovrapporre la sofferenza vicaria allo stupore, l'avversione alla folgorazione. Fino a costringerci ad abbandonare qualsiasi difesa o barriera emotiva, per lasciarci bucare dal carisma di un personaggio che è asceso ad orizzonti dove nessuno di noi potrà mai arrivare.