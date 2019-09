Il tredicesimo episodio di di Dr. Stone si mostra in un video promozionale

L'account Twitter @pkjd8I8 ha pubblicato un nuovo e interessante video promozionale riguardante la tredicesima puntata di Dr. Stone, famoso e apprezzato anime tratto dall'apprezzato manga di Riichirō Inagaki che ha saputo far parlare molto di sé.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Dr. Stone - di cui potete leggere anche la nostra anteprima - è un manga del 2017 scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi che è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump. In occasione del Napoli Comicon 2018, inoltre, la Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia, nella collana Dragon la quale è iniziata il 1º novembre 2018.

Un adattamento anime è stato annunciato sul cinquantunesimo numero di Weekly Shōnen Jump il 19 novembre 2018. La serie è prodotta dallo studio TMS Entertainment, con la regia di Shinya Iino, la sceneggiatura di Yuichiro Kido e il character design di Yuko Iwasa, mentre la colonna sonora è ad opera di Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi e Yuki Kanesaka. L'opera è stata trasmessa a partire dal 5 luglio 2019. L'opening theme si intitola Good Morning World! ed è cantata dai Burnout Syndromes mentre l'ending theme è LIFE ed è interpretata dai Rude-α. Inoltre, Crunchyroll ha acquistato i diritti internazionali per distribuire la serie in versione sottotitolata in numerosi paesi al di fuori dell'Asia, compresa l'Italia. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

L'opera è ambientata nell'anno 5738 in un mondo dove l'umanità è stata trasformata in pietra a causa di un'improvvisa calamità naturale. uomini e donne sono rimasti in questo stato per migliaia d'anni ma un ragazzo chiamato Ooki Taiju riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi così di fronte a una realtà completamente diversa da quanto ricordava, con la natura che ha ripreso il sopravvento su ciò che un tempo era la civiltà umana. Al suo risveglio il ragazzo si ricongiunge con il suo amico Senkuu, un giovane e geniale scienziato anche lui risvegliatosi qualche mese prima. Insieme, i due sperano di scoprire la causa dietro all'improvvisa tramutazione in pietra - e, nel frattempo, di trovare una cura.