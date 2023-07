Quali trend sono cambiati nei design degli anime? Dragon Ball insegna

Occhi giganti, proporzioni irrealistiche, capelli sgargianti e anti-gravità: erano queste le caratteristiche principali degli anime durante gli anni '80/'90 e dal loro primo debutto i design sono cambiati, ma in che modo?

Se i personaggi principali delle varie serie tv anime devono essere riconoscibili, è vero che alcune mode del passato hanno ostacolato il progresso piuttosto che favorirlo. Gli occhi sproporzionatamente giganti, come nel caso di Clannad o Kanon, negli anni successivi sono completamente scomparsi. Anche se alcuni personaggi come Anya di Spy x Family oppure Oshi no Ko presentano ancora queste caratteristiche, non sono paragonabili al precedente trend.

Anche gli stereotipi legati ai capelli delle ragazze sono stati eliminati, preferendo design unici e ricchi di sfumature, così anche come i corpi sproporzionati Sailor Moon e tanti altri, con corpi lunghi e snelli.

Se invece i capelli senza alcun tipo di gravità in Dragon Ball sono risultati particolarmente caratteristici per la serie, al momento non sono più in voga, anche nel caso del fisico estremamente muscoloso e allenato come per Goku. I protagonisti degli shonen attuali sono più snelli e realistici piuttosto che sovrallenati.

La donna iper-sessualizzata in anime come One Piece o Fairy Tail, spesso con proporzioni irrealistiche solo per alimentare il fanservice, è stata in gran modo eliminata. Ad oggi i personaggi femminili di anime shonen come Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Attack on Titan sono ben studiati e lontani da quei precedenti canoni.



La produzione anime attuale non si è solo allontanata da quella precedente, ma anzi ci sono dei colpi di scena negli shonen che hanno saputo influenzare le serie tv attuali, uno fra questi è proprio One Piece.