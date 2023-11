I trend su Twitter, Attack on Titan stravince: la situazione sul social

Ottobre 2013, WIT Studio propone il primo episodio de L'Attacco dei Giganti, un anime che fu trasmesso con sottotitoli in italiano su VVVVID. Tutto il mondo iniziò a conoscere la brutalità dei giganti e la voglia del giovane Eren Jaeger di scoprire il mondo, distruggendo queste creature. Col tempo, le cose sono cambiate radicalmente.

Dopo tanto tempo è stata conosciuta la verità su questo mondo, arrivando a tanti colpi di scena che hanno portato a Attack on Titan The Final Chapters. In patria, il secondo e ultimo episodio speciale è stato trasmesso. Ma i fan quanto sono stati colpiti dall'ultimo episodio? I trend su Twitter dedicati ad Attack on Titan danno una risposta molto chiara.

Ci sono ben due keyword che stravincono nei trend di Twitter. La prima è #進撃の巨人, che non è altri che Shingeki no Kyojin, ovvero il nome giapponese della serie di Hajime Isayama. E non a caso in seconda posizione si trova #shingeki, che conferma come gli hashtag dedicati all'anime di Studio MAPPA siano tra i più utilizzati a livello mondiale. Il fantastico franchise ha visto l'anime giungere a conclusione, due anni e mezzo dopo il manga e dieci anni e un mese dopo la messa in onda del primo episodio, che all'epoca fu animato da WIT Studio.

È stata una pubblicazione clamorosa quella di Attack on Titan, che sicuramente tra stasera e domani continuerà a sopravvivere nei trend, magari con altri termini, come il termine internazionale e quello italiano, visto che l'ultimo episodio di Attack on Titan The Final Chapters arriverà in italiano su Crunchyroll all'una del 5 novembre 2023.