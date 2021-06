Trese: l'horror filippino arriverà in Italia con Star Comics, i dettagli dell'annuncio

Con un comunicato diffuso sulla propria pagina web ufficiale, e in seguito sui social, Edizioni Star Comics ha annunciato che il fumetto di Trese sbarcherà in Italia dopo l'estate. Inoltre, la casa editrice con sede in provincia di Perugia ha rivelato che la serie animata di Trese è in arrivo su Netflix Italia.

"Sbarcherà a settembre in Italia Trese, la serie horror filippina intrisa di mistero con protagonista la tostissima Alexandra Trese, detective dell'occulto. Inoltre, da domani 10 giugno, la prima stagione della serie animata sarà su Netflix Italia", recita il post pubblicato su Twitter da Star Comics.



Trese è un horror intriso di mistero in cui superstizione e mito incontrano la modernità grazie alla penna di Budjette Tan, il quale si mescola alle suggestive tavole in bianco e nero del talentuoso Kajo Baldisimo.



Al centro della storia vi è il personaggio di Alexandra Trese, un infallibile detective che collabora con la polizia e che si occupa di crimini di origine soprannaturale. Trese riprende le tematiche della mitologia filippina e le reinterpreta in chiave moderna, presentando una vasta gamma di personaggi che si basano sul folklore locale. Tra i protagonisti troviamo un bambino vampiro, un gigante degli alberi e un serpente mannaro.



La serie a fumetti sarà pubblicata in Italia, il prossimo settembre, da Star, l'etichette dedicata all produzioni orientali. Trese godrà del lussuoso formato "perfect", lo standard utilizzato per la pubblicazione dei manga.



Prodotto dal colosso dello streaming Netflix, l'anime di Trese arriva su Netflix Italia nel corso della giornata di domani, 10 giugno 2021. Vi intriga questa storia horror? Ecco trailer e locandina per Trese. In precedenza, Star Comics ha annunciato la data di uscita di Tower of God.