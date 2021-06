Trese: trailer, locandina e data di uscita per il nuovo anime Netflix

Negli ultimi anni, Netflix si è gettata sull'animazione, rifacendosi in particolare a quella giapponese. Gli anime dopotutto sono un'icona di stile e per questo il colosso dello streaming ha incaricato i propri gruppi di realizzare progetti come Castlevania. Sul portale tra pochi giorni debutterà un'altra serie di questo stampo, Trese.

Tratto da un komik, ovvero un fumetto filippino, Trese è un anime che debutterà l'11 giugno 2021 su Netflix. In una commistione tra reale e sovrannaturale, la detective Alexandra Trese si muoverà a Manila, nelle Filippine, scovando criminali e creature che abitano il folklore dell'arcipelago.

In alto è disponibile il trailer in inglese di Trese che ci illustra i luoghi e gli avversari principali della detective del sovrannaturale. In basso invece potete osservare la nuova locandina di Trese, con la protagonista Alexandra con alle spalle glifi luminosi e una mappa della città, con tinte rosse e nere che danno un tocco di oscuro.

Netflix si prepara quindi a lanciare questo nuovo progetto animato dopo la fine di Castlevania. La serie è prodotta da BASE Entertainment con la collaborazione del colosso dello streaming, mentre nel cast inglese spicca il nome di Shay Mitchell, che doppierà la protagonista. Scoprite quali sono tutti gli anime che arriveranno su Netflix a giugno 2021.