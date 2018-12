Triage X: Shoji Sato concluderà il manga col volume 21

Shoji Sato, disegnatore famoso anche per la serie Highschool of the Dead, ha deciso di concludere a breve la sua opera principale, Triage X. Secondo le intenzioni dell'autore, il manga in corso dal 2009 concluderà la sua corsa col ventunesimo volume.

La decisione dell'autore di concludere a breve Triage X è arrivata in un'intervista su Comic Natalie della scorsa settimana. Il manga, arrivato ora al diciottesimo volume, ha la seguente trama: "L'ospedale Mochizuki ha in staff alcune delle più brave infermiere della città. Ma nonostante queste donne spendano gran parte del tempo giornaliero per combattere i malanni delle persone, nelle loro ore post-lavoro si scontrano con un altro tipo di malattia... Sotto la guida del dirigente dell'ospedale, un manipolo di membri dello staff e di adolescenti del posto ha formato un gruppo di assassini mercenari, bersagliando i "cancri" della società ed sradicando tali individui prima che la malattia si diffonda".

Triage X è in corso dal 9 aprile 2009 sulla rivista Dragon Age, scritto e disegnato da Shoji Sato e pubblicato anche in Italia da Planet Manga e, per un breve periodo, l'autore ha portato avanti la sua serie insieme al manga Highschool of the Dead fino alla pausa del 2011. Dal manga è stata tratta anche una serie animata di 10 episodi più un OAV sottotitolata in italiano da Crunchyroll.