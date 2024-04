L'ultimo tributo di Toyotaro: l'artista di Dragon Ball Super celebra Toriyama

Nonostante sia trascorso quasi un mese, la morte di Akira Toriyama è un tema ancora molto delicato. Dragon Ball ha assunto un significato importante e tangibile per tutti noi appassionati, che non possiamo fare a meno di ricordare i momenti trascorsi al fianco di Goku e dei Guerrieri Z. Ma tra noi fan è Toyotaro a star soffrendo maggiormente.

La perdita del sensei Toriyama per l'artista di Dragon Ball Super è stata devastante. Per Toyotaro, Akira non era solo un maestro, ma una figura che ha ispirato la sua intera esistenza e che lo ha portato a disegnare manga.

Per superare questa perdita e cercare di concentrarsi sui prossimi passi del manga, di cui d'ora in avanti sarà l'unico e solo scrittore, Toyotaro ha messo in pausa Dragon Ball Super. Non sappiamo ancora quando Goku, Gohan e gli altri torneranno a combattere, ma Toyotaro non ha posato la matita.

Come di consueto, Toyotaro si è prestato all'appuntamento mensile con le illustrazioni speciali per il sito ufficiale di Dragon Ball. Questa volta, comunque, Toyotaro ha triplicato i suoi sforzi per rendere tributo, l'ultimo, a Toriyama.

Mettendo da parte Dragon Ball, Toyotaro ha pubblicato tre illustrazioni di tre personaggi ciascuno proveniente da tre opere diverse di Akira Toriyama. Il primo soggetto disegnato è Saving Soldier Cashman, una commedia d'azione irriverente incentrata su un eroe che combatte per la giustizia cumulando denaro per tornare sul proprio pianeta natale. Questo manga di soli 3 capitoli è stato realizzato da Toriyama-sensei nel 1990.

Toyotaro ha disegnato anche Dub & Peter 1, un manga di quattro capitoli pubblicato su V Jump nel '92. Racconta la storia di Dub, un ragazzo semplice che vuole diventare popolare tra le ragazze. Per questo, chiede al suo amico Peter, esperto di tecnologia, di costruirgli un auto – la Peter 1 – con cui partire in città in cerca di avventure.

L'ultimo disegno di Toyotaro è dedicato ad Arale Norimaki da Dr. Slump, serie di successo antecedente a Dragon Ball. Con 236 capitoli pubblicati, Dr. Slump è il manga che ha permesso a Toriyama di diventare famoso.

