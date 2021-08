TRIGGER festeggia il 10° compleanno, auguri allo studio di Promare e Kill la Kill!

TRIGGER, lo studio di animazione giapponese celebre per aver prodotto anime del calibro di Promare, Darling in the Franxx e Kill la Kill, ha recentemente compiuto dieci anni, evento festeggiato sui social con un breve messaggio di ringraziamento indirizzato ai fan.

"Studio TRIGGER ha compiuto 10 anni il 22 agosto 2021", si legge nel messaggio scritto dal Presidente Masahiko Otsuka, "e oggi non staremmo festeggiando se non fosse per il supporto ricevuto da parte dei nostri leali fan. Non riusciremo mai a ringraziarvi abbastanza. Il mondo ha attraversato una serie di eventi che dieci anni fa avremmo ritenuto inimmaginabili, e ancora oggi la situazione è molto difficile. Anche se fisicamente non possiamo migliorare la situazione, ci auguriamo che i nostri anime portino gioia e intrattenimento. Con il vostro supporto, TRIGGER continuerà a realizzare tanti altri anime anche in futuro".

TRIGGER è stato fondato il 22 agosto 2011 da Hiroyuki Imaishi e Masahiko Otsuka, e con il passare del tempo è diventato uno degli studi d'animazione giapponesi più rinomati e apprezzati al mondo. Nel corso degli ultimi cinque anni, lo studio ha riscosso un grande successo con il film Promare, ha stretto diversi accordi con il colosso statunitense Netflix e ha persino ricevuto i diritti per la produzione di un anime ispirato al videogioco Cyberpunk 2077, in uscita nel 2022 e intitolato Cyberpunk: Edgerunners.

Gli anni passano velocemente, ma la popolarità di TRIGGER rimane molto alta, proprio come la qualità degli anime realizzati. Il bellissimo messaggio inviato ai fan fa pensare a un futuro roseo, e noi ovviamente non vediamo l'ora di scoprire quali altri sorprese ha in serbo questo rinomato studio d'animazione.