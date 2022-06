Trigun: l'annuncio del nuovo anime avverrà a breve secondo un noto leaker

Trigun sta per tornare con un nuovissimo anime! L'opera manga, nata nel 1995 tra le pagine della rivista Monthly Shonen Captain, si è conclusa nel 1997 con il 20° capitolo, ed è stata poi raccolta in tre volumetti. L'autore Yasuhiro Nightow ha poi continuato la serie con il sequel Trigun Maximum, pubblicato dal 1998 al 2007.

Il primo adattamento anime di Trigun targato MADHOUSE è andato in onda sulle reti giapponesi nel 1998, per poi arrivare anche in Italia nel 2000 sul canale MTV, dove ricevette un ottimo successo. Per chi volesse recuperare l'anime, i suoi 26 episodi sono disponibili su Netflix, altrimenti potreste attendere l'esordio del nuovo adattamento animato.

Adattamento che, secondo il noto leaker @Spanku_u, verrà annunciato a breve. Come possiamo leggere dal suo tweet, l'annuncio dell'anime di Trigun e altre informazioni sul progetto verranno rivelati nei prossimi giorni, come vi avevamo anticipato a inizio aprile.

Un insider aveva infatti già parlato del remake dell'anime di Trigun, e a quanto sembra ci aveva visto lungo. Ma di cosa parla Trigun? La trama si incentra sul protagonista Vash the Stampede, primo uomo nella storia dichiarato calamità naturale in quanto capace di caricare nel suo corpo grosse quantità di energia che poi rilascia. Ritenuto responsabile di diverse catastrofi, Vash vede pendere sulla sua testa una taglia da 60 miliardi di $$, nonostante in realtà sia un tipo calmo e pacifista, volto a non uccidere nemmeno i suoi nemici. Vash è in fuga da tutti coloro che lo rincorrono, e nel suo viaggio incontrerà diversi compagni da difendere.