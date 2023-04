Trigun: in arrivo la prima serie di Funko Pop dedicata all'avventura di Vash

L’ottima accoglienza riservata all’anime Trigun: Stampede, reboot della serie ideata da Yasuhiro Nightow diventata un cult dell’animazione sul finire degli anni ’90, ha spinto l’azienda Funko ad investire nella prima serie di figure dedicate proprio al Tifone Umanoide, ai suoi compagni e antagonisti. Vediamo tutti i dettagli.

Nel corso del Wondercon, convention organizzata ogni anno a Los Angeles e che attira moltissimi appassionati di fantascienza, fumetti, anime e manga, sono stati infatti presentati moltissimi nuovi Funko Pop appartenenti al mondo dell’animazione giapponese, tra cui proprio i primi prodotti relativi all’universo di Trigun.

In attesa di nuove informazioni sulla parte conclusiva dell’anime reboot, di cui è già stato mostrato un fantastico poster in anteprima, ecco tutti i Funko Pop presentati durante l’evento e in arrivo sul mercato nel corso dell’estate del 2023. Come potete vedere dalle immagini promozionali riportate in calce, sono ben sei i personaggi della serie ad aver ricevuto una versione Funko, vale a dire Vash, in due versioni differenti, Meryl, Milly, Wolfwood, e Knives.

Cinque delle figure presentate sono già prenotatile sul sito Entertainment Earth, mentre la versione alternativa di Vash, con i singolari occhiali con le lenti arancioni è esclusiva di Chase. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova collezione di Funko Pop dedicata al mondo degli anime nei commenti.

Prima di salutarci ricordiamo che in estate arriveranno sul mercato nuovi Funko Pop di Boruto, tra cui il primo Naruto in Baryon Mode, e vi lasciamo scoprire quali sono i due personaggi introdotti nel finale di Trigun: Stampede.