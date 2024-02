Trigun: avete mai visto un cosplay di Vash the Stampede più fedele?

Nel deserto di Gunsmoke, dove il sole brucia implacabile, si cela una leggenda avvolta nel mistero: Vash the Stampade è considerato una calamità naturale, un uomo temibile e spaventoso, con alle spalle una taglia di miliardi di dollari. In realtà, quest'essere considerato crudele e malvagio non è altri che il più buono del mondo!

Vash the Stampede in Trigun è un vero pacifista, odia la guerra e i conflitti, ma al contrario ama la bella vita e le ciambelle, di cui s'ingozza costantemente. Eppure, nonostante il carattere spensierato, è conosciuto nel mondo come il "Tifone Umanoide" per le distruzioni che sembrano seguirlo ovunque vada. Coloro che hanno avuto l'onore di fare la sua conoscenza, però, lo descrivono un uomo gentile, compassionevole e pronto a proteggere coloro che sono in pericolo. Diamo un'occhiata a questo personaggio leggendario nella riproduzione originale del cosplayer nonbinate.

In questo cosplay di Vash the Stampede di Trigun, il protagonista è ritratto in modo fedele e originale. Il suo aspetto è unico e inconfondibile: capelli biondi come il sole, occhi penetranti nascosti dietro le lenti dei suoi occhiali da sole e un sorriso sulle labbra. Da giovane, Vash ha attraversato il deserto come un vagabondo solitario, testimone della brutalità e della crudeltà dell'umanità. Nonostante ciò, ha scelto di non perdere mai la sua fede nei confronti degli umani, gli stessi che lo descrivono come una minaccia, e ha deciso di lottare per la giustizia.

Vash è un eroe tormentato da demoni interiori, ma anche un'icona di speranza per coloro che vivono nell'ombra della tirannia. Dietro il suo atteggiamento scanzonato si nasconde una profonda saggezza ed empatia. È anche un combattente abile e implacabile, ma preferisce risolvere i conflitti senza spargere sangue, cercando sempre una via pacifica anche quando il mondo intorno a lui è immerso nel caos. Quest'iconico personaggio è tornato sugli schermi con l'anime sequel Trigun Stampede, realizzato dallo Studio Orange.