Trigun: Anche il doppiatore inglese di Vash the Stampede è pronto per il nuovo anime

Un leak sembra aver svelato l'esistenza di un nuovo progetto legato a Trigun. Mentre aspettiamo una conferma ufficiale legata all'anime vi segnaliamo il commento di Johnny Yong Bosch, doppiatore inglese del protagonista.

Sono passati più di venticinque anni dalla pubblicazione del manga di Yasuhiro Nightow. L'opera, composta da 14 volumi e una trasposizione animata continua a riscuotere un notevole successo, come si può notare dalle reazioni al leak che sembra presagire l'annuncio del remake. Anche Johnny Yong Bosch ha voluto condividere con i fan il suo commento alla notizia, nel messaggio pubblicato su Twitter e che trovate in calce alla notizia: il doppiatore della versione in inglese infatti si è dichiarato pronto a riprendere il ruolo di Vash the Stampede, originale protagonista al centro delle vicende di Trigun.

L'opera originale su cui ha lavorato lo studio Madhouse è composta da 26 episodi ed è andata in onda nel 1998, mentre in Italia è stata trasmessa su MTV due anni dopo il debutto giapponese. Attualmente gli episodi dello show sono disponibili in streaming nel catalogo di Prime Video, di Netflix e di VVVVID, mentre aspettiamo una conferma ufficiale del leak, vi segnaliamo la nostra recensione dell'anime di Trigun, inoltre ecco un cosplay dedicato al protagonista della serie.