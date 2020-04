Trigun: il manga di Yasuhiro Nightow compie ben 25 anni

Dopo aver lasciato l'università, il giovane Yasuhiro Nightow iniziò a lavorare nell'ambito della compravendita di case come impiegato, ma non abbandonò il suo hobby di disegnare manga. Dopo alcuni successi e con l'aiuto di un amico che lavorava presso una casa editrice, propose un'opera che fu poi conosciuta al mondo come Trigun.

La prima pubblicazione di Trigun avvenne il 22 aprile 1995 sulla rivista Shonen Captain della casa editrice Tokuma Shoten. Ciò significa che oggi Trigun compie ben venticinque anni. Purtroppo per l'autore, la storia principale di Trigun ebbe seguito solo per tre volumi dato che nel 1997 la rivista fu costretta a chiudere.

L'opera continuò poi su Young King OURs con un nome nuovo: Trigun Maximum. Questo era da considerare sequel diretto dell'opera originale e che poi concluse a modo la storia di Vash the Stampede. Ancora oggi Trigun è particolarmente conosciuto e molti dei meriti di questa notorietà vanno senza dubbio all'anime Trigun realizzato da Madhouse nel 1998. Composto da 26 episodi, è andato in onda anche in Italia.

Nonostante varie edizioni, la storia di Trigun si è conclusa negli anni 2000 e al momento il mangaka Yasuhiro Nightow che ha da poco compiuto 53 anni è al lavoro su Blood Blockade Battlefront.