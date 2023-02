Trigun Stampede 1x07: avete notato quel simpatico riferimento a Dragon Ball Z?

Trigun Stampede si sta dimostrando una produzione molto interessante, in grado di sorprendere i vecchi appassionati dell’universo ideato da Yasuhiro Nightow, e al contempo di avvicinare molti spettatori delle nuove generazioni nell’avventura dell’irriverente Vash, riuscendo anche a omaggiare in alcune sequenze opere seminali come Dragon Ball.

Nel settimo episodio dell’anime reboot, realizzato dallo studio Orange sotto la direzione di Kenji Muto, sono apparsi dei nemici che chi ricorda abbastanza bene la saga di Namek dell’opera di Akira Toriyama avrà immediatamente pensato alla squadra Ginew. Questo perché, come potete vedere anche dal frame della puntata in questione riportato in fondo alla pagina, al momento del loro ingresso in scena i cinque avversari hanno assunto le caratteristiche pose dell’unità d’élite al servizio dell’Imperatore Freezer.

Sebbene si tratti di criminali di basso conto, ed estremamente secondari per futuri sviluppi della trama, il riferimento a Ginew, Jeeth, Butter, Rikoom e Guldo, è stato molto apprezzato dagli appassionati di Dragon Ball. Dopotutto, Vegeta e alcuni dei guerrieri Z hanno avuto molta difficoltà a fronteggiare i colorati membri della squadra, ed è stato solo grazie all’arrivo sul pianeta di Goku che sono riusciti a contrastare i loro poteri, soprattutto per quanto riguarda le singolari abilità di Jeeth e del capitano Ginew.

Avete notato questo simpatico riferimento a Dragon Ball nel settimo episodio di Trigun? Diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In conclusione, vi lasciamo alle nostre prime opinioni sull’anime Trigun Stampede.