Trigun Stampede: l'account ufficiale svela la prima concept art dell'anime

Il ritorno di Vash the Stampede è stato accolto in parte con euforia e in parte con sorpresa, ma anche con sentimenti negativi. Il riscontro del pubblico di Trigun Stampede è stato quindi contrastante, ma prima di avere un giudizio definitivo sarà indubbiamente necessario attendere la pubblicazione del prodotto completo.

Lo staff sta spendendo molte parole sulla 3DCG di Trigun Stampede, con Studio Orange molto convinto del progetto che sta portando avanti insieme al mangaka Yasuhiro Nightow. È anche tempo però di mostrare qualcosa in più, qualcosa che vada oltre il trailer dell'anime in arrivo il prossimo anno.

L'account ufficiale dell'anime di studio Orange ha condiviso una prima concept art di Trigun Stampede a cui ha lavorato Koji Tajima. In questa illustrazione, si vedono dei giovani Vash e Knives di spalle, appena arrivati sul pianeta che sarebbe diventata la loro casa. I due hanno abiti grigi mentre in cielo c'è una scia di meteore luminose. Un'illustrazione davvero immaginifica.

Trigun Stampede debutterà nel 2023, ma non è ancora conosciuto il numero di episodi totali né la finestra precisa d'uscita di questo progetto che ripercorrerà la storia di Vash ma in un modo completamente nuovo.