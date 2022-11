Trigun Stampede, l'anime in CGI si mostra: terzo goloso trailer

Trigun Stampede è la nuova serie animata giapponese di prossima uscita basata sul brand Trigun nato da Yasuhiro Nightow. Il primo episodio è mostrato allo stand di Trigun presso la NYC 2022 e l'occasione ha, come c'era da attendersi, portato novità.

I fan delle gesta di Vash saranno lieti di sapere che è uscito il terzo trailer di Trigun Stampede, presente in cima alla pagina della notizia. Studio Orange e TOHO animation mostrano i muscoli per la nuova serie di distribuzione Crunchyroll: sugli schermi spicca una CGI di notevole dettaglio. La promo è, inoltre, carica di contenuto e procede a ritmo sostenutissimo. Il cast di personaggi è ampliamente mostrato, incuriosendo i fan riguardo trama e intrecci senza però rivelare eccessivamente.

Tra le novità vi è anche una concept art, visibile in calce alla notizia, che con testo bianco su fascia nera descrive Trigun Stampede come un nuovo Trigun, "narrabile nell'unica maniera possibile in quanto il manga è concluso". A sinistra dell'immagine vi è un'illustrazione che, come recita sempre il testo bianco, segna l'inizio del progetto.

Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming a partire da gennaio 2023 e i fan ringraziano. Nel frattempo si segnata la nuova promo di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, anch'esso prodotto in vesti CGI.