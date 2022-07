Trigun Stampede, il nuovo anime di Studio Orange è ispirato a un capolavoro Disney

Una delle grandi novità dell'Anime Expo 2022 è stata senza dubbio l'annuncio di Trigun Stampede, che non sarà il sequel dei precedenti anime del franchise, bensì un reboot prodotto in 3DCG da Studio Orange. Il progetto è molto ambizioso, e arriverà a compimento nel 2023, con anche la supervisione dell'autore del manga originale Yasuhiro Nightow.

Sempre all'Anime Expo 2022, è stato mostrato il primo trailer di Trigun Stampede, dove i fan hanno potuto vedere un Vash molto diverso da quello dell'opera originale. Fortunatamente, al panel di Studio Orange durante l'evento non sono mancate le domande per lo staff della casa di animazione, che ha chiarito molti punti assieme a Nightow.

Kiyotaka Waki, uno dei principali produttori di Trigun Stampede, ha dichiarato di essersi ispirato a Tarzan della Disney per alcuni dettagli del protagonista Vash. Il capolavoro del colosso dell'animazione statunitense è datato 1999, e tutt'oggi mette in mostra un valido uso delle tecniche CG, che hanno ispirato lo staff di Trigun Stampede per dare realismo alle espressioni e ai movimenti di Vash.

Molti animatori giapponesi negli anni hanno dichiarato di aver preso spunto dai film Disney, e anche il maestro Osamu Tezuka ha ammesso più volte di essersi ispirato ai disegni del vecchio Walt per i suoi manga. Trigun Stampede farà il suo esordio su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano nel corso del prossimo anno, e riporterà (speriamo con il botto) sullo schermo il Tifone Umanoide.