Trigun Stampede: astronavi e spazio protagonisti della nuova concept art

La storia del Tifone Umanoide, da molti considerata un cult dell’animazione giapponese grazie alla trasposizione animata del 1995, sta per tornare in una nuova veste curata dallo studio d’animazione Orange. Trigun: Stampede è stata una delle sorprese più incredibili del 2022, e lo staff continua ad aggiornare i fan con nuove illustrazioni.

Diretto da Kenji Muto il nuovo anime arriverà nel corso del 2023, e in occidente sarà distribuito da Crunchyroll, piattaforma ormai diventata un gigante del settore. Dall’annuncio sono state molte le considerazioni e opinioni da parte di personalità coinvolte nel progetto, tra cui Yasuhiro Nightow, autore del manga, e dalla fine di luglio l’account ufficiale dell’anime ha iniziato a condividere delle concept art firmate dal character designer Koji Tajima.

Dopo le prime due incentrate sui giovani Vash e Knives, e la terza dedicata ad un Vash molto giovane che in lontananza scruta una città, la quarta illustrazione porta gli appassionati nello spazio. Come potete infatti vedere nel post riportato in calce ad essere rappresentata è una flotta di astronavi, caratterizzate da un design originale e curato nei minimi dettagli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere ricordiamo che per la realizzazione dell'anime Studio Orange si è ispirato ad un film Dinsey.