Trigun Stampede: l'autore del manga è gasato per il progetto, le sue parole

Sono passati tanti anni da quando fu pubblicato Trigun, il manga che ha reso Yasuhiro Nightow famoso. Dopo una breve pubblicazione, fu poi spostato di rivista preparando Trigun Maximum, il seguito effettivo, concluso negli anni 2000. Da lì in poi però di Vash the Stampede non si seppe più niente, con l'autore passato ad altri progetti.

Tuttavia, sotto traccia, ci sono stati alcuni lavori che hanno poi portato alla realizzazione di Trigun Stampede, il nuovo anime supervisionato anche dall'autore del manga. Yasuhiro Nightow aveva già detto qualcosa durante la rivelazione, ma adesso giungono da lui nuovi dettagli su questa produzione con un lungo commento.

"Trigun Stampede. Trigun sta arrivando. Non sta 'tornando'. Sta 'arrivando'. Il tifone che è nato 25 anni fa non è mai scomparso. Si è guadagnato del tempo come un vento tranquillo, ha incontrato una giovane singolarità ed è diventato un tornado. Dopo un enorme ammontare di analisi, ristrutturazione, rinnovazione e amplificazione, è cresciuto in un tornado con un'energia avvolgente che supera ogni livello."

"Finalmente, il tempo è giunto. Finalmente, posso mostrarvi questa bestia. Assisterete a una vivida novità, eppure un Trigun impossibile da non riconoscere. Trigun sarà sempre Trigun, non importa quanto venga rilavorato. Forse è perché lo staff comprende e protegge il nucleo di questo lavoro. Sono fiero di questo lavoro tenace, se devo dirlo. Siete pronti? Tenetevi forte per Stampede".

Yasuhiro Nightow è quindi molto su di giri per l'anime di Trigun Stampede, siete d'accordo con lui?