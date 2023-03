Trigun Stampede: il climax dell'anime celebrato nella nuova visual

Uno dei progetti ad aver attirato di più l’interesse della community di appassionati di animazione per quanto riguarda la stagione invernale del 2023 è stato Trigun Stampede. Presentato come reboot della storia ideata da Yasuhiro Nightow, la storia si avvia verso la conclusione, con uno dei momenti più rilevanti per Vash.

Gli ultimi episodi, infatti, hanno condotto il protagonista verso quella che probabilmente sarà la battaglia più impegnativa mai affrontata. A preparare gli spettatori a questa devastante svolta negli eventi è stato lo stesso studio Orange, attraverso la pubblicazione della nuova illustrazione ufficiale, riportata in fondo alla pagina.

Vash the Stampede dovrà fronteggiare il suo gemello Millions Knives, e i due sono stati rappresentati proprio mentre combattono in aria, travolti dalle luci della città. A caratterizzare l’immagine è anche il titolo, proposto come se fosse una delle tante insegne luminose del luogo che li circonda, e il nuovo design del protagonista e dell’antagonista, con le rispettive capacità sovrumane derivanti dalle loro origini Plant.

La serie reboot, di cui ancora non è stata confermata una seconda stagione, si avvicina quindi all’esplosiva conclusione. Cosa ne pensate di questo ultimo poster ufficiale della serie? Avete seguito gli episodi pubblicati finora? Ditecelo, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti. Per concludere, ricordiamo che nel settimo episodio è presente un riferimento a Dragon Ball Z, e vi lasciamo al nostro speciale dedicato al ritorno del Tifone Umanoide.