Trigun: Stampede, come i fan hanno accolto il ritorno di Vash

Come potete infatti vedere dai diversi tweet riportati in calce, in ciascuno di essi emerge l’inesauribile passione che molti nutrono nei confronti del western post-apocalittico e sci-fi, sia prima dell’annuncio ufficiale, e soprattutto dopo la conferma definitiva di Trigun: Stampede, in arrivo nel 2023 e ad opera dello studio Orange, che potreste conoscere per Beastars . Diteci voi come avete reagito alla notizia del ritorno di Stampede nei commenti.

La conferma della produzione è arrivata oggi 17 giugno 2022, dopo la pubblicazione di un poster alquanto specifico che nella giornata di ieri ha causato un’ enorme reazione a catena sui social . Considerato da molti un cult dell’animazione degli anni ’90, l’anime di Trigun, basato sull’omonimo manga del 1995 di Yasuhiro Nightow , è rimasto per anni nel cuore dei fan, che alla notizia del ritorno di Vash the Stampede, anticipata con un poster che lasciava pochi dubbi , non hanno esitato a scatenarsi con migliaia di post.

please bring trigun back so these glasses can be mainstream and easily bought once again pic.twitter.com/EhDQrXyhDi — Denmo (@Mcstronghuge) June 16, 2022

// “what do you most want to see animated in the new trigun adaptation?” Well pic.twitter.com/hhnqLcDuAY — 𝗭𝗨𝗧𝗧𝗘𝗥 (@bicluminescent) June 16, 2022

TRIGUN IS GETTING A NEW ANIME ADAPTATION pic.twitter.com/FLVAzS7Iz6 — Lea (Comm 1/5) 🍁 Yugioh guru (@leario4) June 16, 2022

don't stop at a trigun anime. let's do a trigun trilogy. a trigun cinematic universe. a trigun theme park. a trigun island. a trigun planet. — /╲/╭ºoꍘoº╮/╱ (@corpsecrow) June 16, 2022