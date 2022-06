Trigun Stampede: il commento dell'autore sul ritorno di Vash in versione anime

Trigun è un anime - e manga - che risale agli anni '90 e 2000. La storia del tifone umanoide Vash the Stampede è un cult che è rimasto impresso nella mente di molti spettatori. Sono passati tantissimi anni da quei momenti in cui, pistole alla mano, si avventurava per paesaggi desertici e desolati. Sta tuttavia per tornare.

Dopo alcuni teaser e leak di vario genere, è stato ufficializzato il ritorno di Trigun con l'anime Trigun Stampede, che prende il nome da Vash the Stampede. Il progetto arriverà nel corso del 2023 e ha ovviamente fatto felici molti. Su Twitter e i vari social, i fan di Trigun hanno accolto il ritorno di Vash molto bene. E invece, cosa ne pensa l'autore del manga originale di questo ritorno in versione animata?

Su Twitter è comparso un tweet di Yasuhiro Nightow, il mangaka che tra il finire degli anni '90 e 2000 ha pubblicato Trigun e Trigun Maximum. "Sono spiazzato dalla vostra accoglienza... grazie a tutti...!! Grazie alla straordinaria animazione di Blood Blockade Battlefront, Samuel L. Jackson con un occhio si è catapultato nei i titoli di coda che mi stavano scorrendo davanti. Anche stavolta si tratta di un progetto non standard. Vi prego di godervi appieno la mia schifosa fortuna."

Un commento molto sui generis dall'autore di Trigun e Blood Blockade Battlefront.