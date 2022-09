Trigun Stampede, la nuova concept art è particolarmente inquietante

Studio Orange è attualmente a lavoro sul progetto Trigun Stampede. Il nuovo anime diretto da Kenji Muto donerà una nuova veste al Tifone Umanoide e alla sua storia, grazie a un netto cambio nello stile dei personaggi rispetto all'opera originale e le animazioni, che saranno totalmente in 3DCG.

La scelta del 3DCG ha già attirato delle critiche da parte dei fan, ma Trigun Stampede esordirà solo nel 2023, quindi ci sembrano decisamente premature. Studio Orange, nel frattempo, ha cominciato a pubblicare su Twitter diverse concept art di Trigun Stampede, ultima delle quali con protagoniste astronavi e spazio.

In questi giorni sul profilo Twitter ufficiale dell'anime di Trigun Stampede è comparsa una nuova concept art molto inquietante. In essa, come potete vedere in fondo a questa notizia, si può leggere il nome dell'anime, scritto con un font futuristico bianco al centro dell'immagine, e sullo sfondo una specie di torre con delle capsule che sembrano contenere dei neonati, mentre due uomini con la tuta da astronauti passano tra loro. Le tonalità di bianco e nero della concept art le donano un atmosfera inquietante e intrisa di mistero.

Un'altra concept art di Trigun Stampede aveva mostrato ai fan un giovanissimo Vash, il protagonista dell'opera. Trigun Stampede sarà disponibile in Italia in simulcast nel 2023 grazie a Crunchyroll. I fan del precedente anime uscito nel 1995 e del manga di Nightow non potranno asslutamente perdersi il reboot di un'opera così ben realizzata e amata tutt'oggi. In attesa che venga rivelatala data d'uscita ufficiale di Trigun Stampede, continueremo a tenervi aggiornati con le concept art e le novità sulla serie.