Trigun Stampede: Crunchyroll porterà il primo episodio all'Anime NYC 2022

L’annuncio di Trigun: Stampede ha lasciato di stucco gli appassionati del mondo dell’animazione e dell’opera originale firmata da Yasuhiro Nightow. A destare ancora più stupore è stata la conferma che la serie debutterà nel gennaio 2023 su Crunchyroll. Il colosso del settore ha anche un’altra sorpresa in serbo a cui potranno assistere molti fan.

Tramite un annuncio ufficiale sul sito, infatti, Crunchyroll ha confermato che porterà il primo episodio di Trigun Stampede all’Anime NYC, che si terrà al Javits Center di New York dal 18 al 20 novembre 2022. Si tratta di un’occasione incredibile per poter assistere in anteprima al lavoro dello studio Orange, e inoltre, come era stato già confermato dalla produzione, durante l’evento saranno presenti animatori e artisti dello staff insieme ai due producer Waki Kyotaka e Yoshihiro Watanabe.

La proiezione del primo episodio avverrà nel corso del panel dedicato alla serie, e possiamo quindi aspettarci ulteriori novità riguardo la produzione, anche grazie alla sessione Q&A con lo staff. Per ora il progetto si è rivelato più che ambizioso, volendo rappresentare l’universo di Trigun sfruttando le tecnologie odierne, e narrando una storia originale con protagonista Vash, resa possibile anche grazie alla partecipazione attiva dell’autore in divere fasi produttive.

Ricordiamo infine che è stato pubblicato un nuovo poster di Trigun: Stampede, e vi lasciamo alle considerazioni di Nightow sulla nuova serie.