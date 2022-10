Trigun Stampede ha una data d'uscita: nuovo trailer per l'attesissimo reboot

Trigun Stampede è una produzione complicata e che in qualche modo farà discutere la community dal momento che si tratta del reboot di un celebre cult dell'animazione giapponese. L'adattamento televisivo dell'opera di Yasuhiro Nightow sfrutterà tra l'altro tutti i traguardi tecnici dello Studio Orange.

Lo staff ha molte aspettative per questo progetto, basti pensare che uno dei producer dell'anime ha dichiarato che Vash è stato ispirato a Tarzan della Disney, un curioso parallelismo ma che potrebbe regalare non poche soddisfazioni. Nel corso degli ultimi mesi, inoltre, Studio Orange ha stuzzicato la nostra curiosità attraverso il rilascio di immagini promozionali di Trigun Stampede, il tutto senza però fornire mai una data d'uscita ufficiale.

Questa è stata svelata finalmente nelle scorse ore, attraverso un nuovo trailer che potete ammirare in calce alla notizia, che fissa il debutto dell'anime al mese di gennaio 2023. Il filmato in questione coglie l'occasione per mostrare ai lettori i muscoli di un comparto tecnico che, al netto della CGI, risulta comunque dinamico e ricco di potenzialità.

Non ci resta che attendere un paio di mesi per rivedere il tifone umanoide sul piccolo schermo dal momento che in Italia sarà trasmesso su Crunchyroll. E voi, invece, cosa ne pensate di questo PV? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.