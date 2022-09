Trigun Stampede, dettagli del nuovo Vash nell'ultima concept art

Nel 2023 Trigun tornerà sul piccolo schermo grazie a Trigun Stampede, reboot della serie originale di Yasuhiro Nightow prodotto da Studio Orange. L'opera, come già mostrato, è completamente in 3DCG, cosa che ha già generato critiche tra i fan dell'opera. Nonostante ciò, Orange conta molto su Stampede e non vede l'ora di mostrarlo al pubblico.

Trigun Stampede arriverà anche in Italia grazie a Crunchyroll, che trasmetterà gli episodi della serie in simulcast. Nell'attesa di novità corpose da Studio Orange, attraverso il profilo Twitter ufficiale stanno venendo rilasciate delle concept art di Trigun Stampede, di cui una particolarmente inquietante.

Oltre a mostrare il design della serie, le concept art ci stanno donando anche dei dettagli sul protagonista Vash the Stampede, che in una concept art vediamo con Knives. Stavolta, l'illustratore Koji Tajima ha rappresentato nell'ultima concept art Vash di spalle, così da regalare ai fan alcuni dettagli del nuovo design del personaggio. Il tifone umanoide viene ripreso dal basso verso l'alto, e indossa un lungo cappotto rosso. Dalla sua testa spuntano dei ciuffi biondo platino in una illustrazione che, dal basso verso l'alto, passa da colori scurissimi a chiarissimi, con il solo rosso del cappotto a fare contrasto.

In fondo a questa notizia potete vedere la concept art con i dettagli di Vash. Siamo fiduciosi che a breve Studio Orange pubblicherà novità su Trigun Stampede, come un trailer o qualche notizia sul periodo di rilascio. In attesa di annunci, vi lasciamo alle considerazioni di Nightow sulla nuova serie di Trigun