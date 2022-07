Trigun Stampede, ai fan è piaciuto il cambio di stile? Le reaction

Come hanno preso i fan il cambiamento a Vash the Stampede in questo nuovo anime di Trigun? Su Twitter ovviamente sono stati in tanti a scatenarsi, dando il proprio parere, e il risultato è stato un elenco di commenti molto contrastante tra loro. C'è chi non apprezza minimamente la scelta di cambiare il design di Vash e ha deciso che non vedrà l'anime, altri invece l'hanno apprezzato moltissimo dato che il personaggio aveva bisogno di essere modernizzato. C'è chi poi si pone nel mezzo e ammette di non apprezzare moltissimo il cambio, ma comunque guarderà l'anime.

E proprio questo cambiamento apportato a Trigun Stampede , che sarà tra l'altro realizzato in 3DCG, ha fatto molto discutere. Il trailer di Trigun Stampede ha messo bene in mostra le caratteristiche dell'anime, facendo capire come sarà stavolta Vash, con i capelli abbassati invece che alzati, in generale con un taglio diverso e con abiti cambiati.

WHY DOES VASH THE STAMPEDE LOOK LIKE MACHINE GUN KELLY???



I hate this. pic.twitter.com/SCkQiPsGfx — Clar-ity (@ClaireAii) July 5, 2022

Vash The Stampede looks PERFECT. his old design was amazing, THIS LOOKS AMAZING TOO!!!! #Trigun pic.twitter.com/QiAHhMTE8D — GecsAlt (@AltGecs) July 3, 2022

i'm gonna watch the hell out of Trigun Stampede, but holy shit i don't think i can bring myself to stomach the undercut. why did they massacre my boy like this. Vash looks like a tiktok thirst trap model now pic.twitter.com/3QRCEe74LN — Ash 👺 (@BusyWizard) July 3, 2022

TRIGUN STAMPEDE looks absolutely wonderful.



I said it a few hours before, ORANGE is going to revolutionize the animation industry.



The CG is out of this world, it doesn't make sense how good it looks and the art direction is sublime. pic.twitter.com/CbMuaboSzQ — !!! (@r0nd0_1986) July 3, 2022