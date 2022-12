Trigun Stampede, la nuova key visual mostra il design di Meryl nell'anime

La stagione anime invernale è ormai alle porte, e porterà con sé una grande quantità di produzioni interessanti. Tra loro c'è senza dubbio Trigun Stampede, reboot del manga di Yasuhiro Nightow uscito nel lontano 1995 che stravolgerà completamente il design dei personaggi principali, tra cui l'amatissimo Vash The Stampede.

Nell' ultimo trailer di Trigun Stampede, che ha svelato la data d'uscita della produzione, TOHO animation ha dato ai fan un ulteriore assaggio della particolare CGI utilizzata per l'opera. Il protagonista Vash The Stampede è realizzato magnificamente mentre la fluidità dei movimenti ha impressionato tutti, alzando le aspettative per un prodotto che si prospetta di altissimo livello.

I più attenti nel trailer avranno senza dubbio notato Meryl Stryfe, agente speciale incaricata di dare la caccia a Vash The Stampede dalla società d'assicurazioni Bernardelli. Attraverso la pagina Twitter ufficiale di Trigun Stampede è stato oggi rivelato il design completo di Meryl in una splendida key visual.

Nell'artwork, che potete vedere in calce a questa notizia, risalta molto lo sfondo rosa a contrasto, con la ragazza che mostra un'espressione fiera in primo piano. Meryl indossa una classica giacca con sotto una camicia bianca ornata da dei bottoni azzurri, e a completare l'outfit troviamo degli shorts neri, delle calze dello stesso colore e delle sneakers bianche. Nella sua mano destra l'agente impugna un quaderno aperto, per prendere appunti qualora dovesse servire.

Trigun Stampede esordirà su Crunchyroll in simulcast il 7 gennaio 2023, e avrà delle aspettative altissime da soddisfare: il manga del maestro Nightow, che ha realizzato un'illustrazione con i due Vash di recente, non può d'altronde non avere un anime di livello.