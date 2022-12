Trigun Stampede: Nightow dedica un'illustrazione all'incontro tra i due Vash

Il ritorno del simpatico e irriverente Vash the Stampede nella serie Trigun: Stampede ha colto di sorpresa l’intero settore. Gli appassionati dell’opera di Nightow potranno presto ritornare in quell’universo western futuristico, e per celebrare questo nuovo inizio lo stesso autore ha realizzato una splendida illustrazione.

Yasuhiro Nightow ha già espresso le sue opinioni su questa sorta di reboot in merito soprattutto alla tecnologia utilizzata, l’uso delle animazioni in 3D e della CGI da parte dello studio Orange, e come questa potrebbe portare ad una rappresentazione migliore del suo immaginario rispetto a quanto visto in passato. Proprio volgendo uno sguardo alla prima versione portata su schermo sul finire degli anni ’90, il mangaka ha disegnato l’incontro tra Vash the Stampede come lo conosciamo da anni e il nuovo Vash, pronto a debuttare il 7 gennaio 2023 nella nuova serie.

L’illustrazione, riportata nel post condiviso da Nightow stesso sui social e che trovate in calce, è stata realizzata, come specificato nel messaggio, per la promozione dei manga pubblicati dalla casa editrice Shonen Gahosha, che oltre a Trigun, può contare opere del calibro di Hellsing, Sun Ken Rock e Battle Club. Nel disegno si notano le molte differenze di design, dal braccio sinistro di Vash, fino ai cambiamenti dell’outfit e della capigliatura. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Per finire vi lasciamo al trailer più recente di Trigun Stampede e all'ultima ed enigmatica key visual.