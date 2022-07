Trigun Stampede non sarà il sequel dei precedenti anime del franchise secondo Nightow

All'Anime Expo 2022 è stato annunciato ufficialmente Trigun Stampede, serie basata sul manga Trigun di Yasuhiro Nightow. La produzione targata studio Orange è completamente in CG, cosa che ha fatto storcere il naso ai fan alla prima occhiata al trailer di Trigun Stampede.

Un primo anime di Trigun era stato prodotto negli anni '90, e un suo seguito diretto intitolato Trigun Badlands nel 2010. Nonostante dai leak si fosse già venuto a sapere della natura di reboot del progetto Trigun Stampede, molti fan avevano ipotizzato che esso potesse essere un sequel di Trigun Badlands, visto anche il design inedito del protagonista Vash.

L'autore di Trigun Yasuhiro Nightow sembra però aver smentito questa possibilità all'Anime Expo 2022. Al panel di Studio Orange, il mangaka ha enfatizzato molto il fatto che sulla locandina dell'anime sia presente la frase "Humanoid Typhoon is Coming!!!" e non "Humanoid Typhoon is Coming Back!!!", togliendo quindi ogni dubbio sulla possibile natura di sequel di Stampede.

Anche se sembrerebbe essere un reboot dell'originale, la nuova opera di Studio Orange potrebbe anche essere una storia che prenderà una direzione totalmente diversa dal manga originale, come già spiegato dallo staff della serie mentre rispodeva alle domande dei fan su Trigun Stampede. Ricordiamo che nel 2023 Trigun Stampede esordirà anche in Italia grazie a Crunchyroll com i sottotitoli in italiano per la gioia dei fan.