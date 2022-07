Trigun Stampede, perché studio Orange ha scelto questo anime? La risposta del produttore

Trigun è uno degli anime classici degli anni 90 e 2000, quelli che molti spettatori ricordano ancora con nostalgia nonostante il suo successo non sia arrivato a quello di colossi del settore come Naruto e ONE PIECE. L'immagine di Vash the Stampede, il tifone umanoide biondo avvolto nel suo cappotto rosso, non lascia però l'immaginario collettivo.

È da tempo che studio Orange si sta occupando di Trigun: Stampede, un rifacimento della storia supervisionata anche da Yasuhiro Nightow, l'autore del manga originale. Il trailer col nuovo Vash ha dato modo al pubblico di capire cosa li aspetterà nel prossimo futuro, da un mondo leggermente diverso a un netto cambio per il protagonista. Ma cosa ha spinto Studio Orange a lavorare su Trigun? Lo spiega Kiyotaka Waki, produttore dello studio d'animazione nipponico.

"Fu nel 2017, quando mi giunse la proposta di lavorare su Trigun. Era prima che andasse in onda il primo contratto per una serie di Studio Orange, Land of the Lustrous. Personalmente, io ho iniziato la mia carriera da Madhouse, quindi naturalmente conoscevo Trigun. Mentre ero lì, ho visto la produzione del film, Trigun Badlands Rumble, quindi sapevo quanto fosse grande questo titolo. Inoltre, è stato il titolo prodotto da Masao Maruyama, che io considero un po' il mio mentore. È un produttore leggendario che ha supportato l'industria degli anime fin dalla nascita, e la sua influenza in tanti campi è non misurabile. Ecco perché ho creduto che produrre Trigun sarebbe stato molto significativo per studio Orange, così che l'animazione CG possa crescere ancora di più nei prossimi decenni."

"Con ogni titolo, sono sempre molto ansioso durante il processo di produzione. Ma quest'ansia fa da carburante per la mia voglia di esplorare le possibilità infinite di espressione. Combinando ogni capacità e conoscenza, abbiamo ottenuto di arrivare lontani in questo progetto, spero che la serie segnerà un nuovo punto di inizio per Studio Orange." Così Waki ha concluso la sua intervista su Trigun Stampede, che sembra quindi un progetto molto amato e portato avanti con cura.