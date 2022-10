Trigun Stampede: nuovo poster per il reboot dell'anime col cambio di look

Trigun è uno dei classici degli anni '90, con uno stile ben definito che Yasuhiro Nightow ha portato con sé anche nelle opere successive. Il progetto però è destinato a un completo restyling, come mostrano le nuove concept art di Vash the Stampede e del nuovo mondo che andrà ad abitare, rifatto nella sua totalità per Trigun: Stampede.

Il trailer di Trigun Stampede mette bene in risalto tutti i cambiamenti apportati dalla produzione e approvati dal mangaka storico. Vash the Stampede sarà alle prese con un'avventura inedita e che non vede più la desolazione desertica del suo mondo, bensì luoghi più lussureggianti e futuristici. Un'altra conferma di questo cambiamento di ambientazione e di mood generale della serie arriva dalla nuova locandina di Trigun Stampede.

Vash è a cavallo di una creatura in grado di volare con un teschio sopra la testa e un piumaggio azzurrino, mentre alle sue spalle ci sono altri personaggi. Si riconosce benissimo colui che sarà Nicholas D. Wolfwood, uno dei protagonisti storici di Trigun, con la sua enorme arma a forma di croce, in questo caso tenuta sigillata.

In cima si stagliano le parole "Ready, Steady, Roll" in inglese, sopra un cielo blu e con un'allegria e una spensieratezza che erano più difficili da trovare nel primo anime di Trigun. Cosa ne pensate di questa key visual?