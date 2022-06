Trigun Stampede: quando è iniziata la produzione del reboot?

A sorpresa nel mese di giugno 2022, preceduto da qualche teak che lasciava davvero pochi dubbi, è stato confermato il ritorno di Vash de Stampede con il reboot Trigun: Stampede. Andare a modernizzare una delle opere più apprezzate degli anni novanta rappresenta sicuramente una sfida, ma quando è nata questa idea?

In arrivo nel 2023, la serie in questione sarà prodotta dallo studio d’animazione Orange, conosciuto per Beastars e Godzilla Singluar Point, e in attesa di scoprire chi farà parte del cast di doppiatori e chi si occuperà della regia, il producer Kiyotaka Waki ha rivelato alcuni dettagli sulla produzione. I primi incontri e riunioni per realizzare un reboot di Trigun si sono tenuti nel 2017, quando lo studio era impegnato in diversi progetti.

Considerando i tempi di produzione odierni, cui spesso molti studi non riescono a stare dietro, e i ritmi ridimensionati imposti dalla pandemia, Trigun: Stampede sembra promettere molto bene, almeno per questo aspetto della produzione. Nel corso dell’Anime Expo 2022 verranno poi diffuse ulteriori informazioni, e magari anche un primo teaser, al panel dedicato alla serie, previsto per le ore 5:00 italiane del 2 luglio 2022, e dove saranno presenti altri producer, il designer Kouji Tajima, e l’ideatore di Trigun, Yasuhiro Nightow, che ha commentato il progetto in un tweet.