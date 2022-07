Trigun Stampede: primo trailer dell'anime reboot in CGI

Trigun Stampede è il titolo dell'anime reboot che riproporrà a distanza di anni dall'ultima volta le avventure di Vash, il tutto però tramite un comparto tecnico completamente stravolto rispetto al passato visto il coinvolgimento dello studio di animazione 'Orange'.

Trigun Stampede arriverà su Crunchyroll nel 2023, lo stesso distributore lo ha annunciato qualche settimana fa in occasione dell'annuncio ufficiale. I primi incontri per la pianificazione del progetto sono iniziati nell'ormai lontano 2017, sintomo di un percorso lungo e ben studiato che i fan si augurano possa riflettersi nella qualità tecnica e narrativa dell'attesissimo reboot.

Ad ogni modo, come promesso, oggi la serie ha partecipato all'ANIME Expo con un panel dedicato, evento nel quale l'anime ha fatto parlare di sé attraverso la diffusione del primo trailer ufficiale, lo stesso che potete ammirare a dovere in calce alla notizia. Dalla breve clip della durata di poco più di un minuto potete scorgere i personaggi principali nonché fare delle prime valutazioni sulla computer grafica messa in campo da Studio Orange (Beastars), un comparto tecnico che potrebbe però non convincere tutto il pubblico legato alle vicende di Vash.

E voi, invece, cosa ne pesate di questo trailer, che aspettative avete? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.