Trigun Stampede: l'uscita è vicinissima con la preview del primo episodio

La riedizione di una delle serie più influenti degli anni Novanti sta finalmente per fare il suo debutto. All'uscita di Trigun Stampede mancano infatti solamente pochissimi giorni. Ecco la video anteprima dalla prima puntata della serie remake.

Il ritorno di Vash the Stampede è dietro l'angolo. Trigun Stampede esordirà sul palinsesto invernale 2023 di Crunchyroll dal 7 gennaio, giorno in cui verrà rilasciato in simulcast streaming il primo episodio intitolato "Terra di nessuno". In attesa dell'uscita, ecco un video che anticipa ciò a cui gli spettatori assisteranno.

Basato sull'iconico manga del 1995 di Yasuhiro Nightow, a differenza della serie classica Trigun Stampede adotta uno stile grafico in CG che modifica radicalmente l'aspetto degli amati protagonisti dell'opera. Ecco qui un artwork di Trigun comparativo realizzato da Nightow. Nella preview pubblicata in rete da Studio Orange possiamo avere un assaggio dello stile grafico dell'anime, oltre che fare la conoscenza del pistolero Vash.

Nel paese desertico di No Man's Land si aggira un piantagrane sulla cui testa pende una taglia di 6 milioni di dollari. Egli è Vash the Stampede, un uomo che tutti vogliono vedere morto. La giornalista Meryl Strife, assieme al veterano ubriacone Roberto de Niro, sono alla ricerca di uno scoop su Vash, ma si imbattono in un pistolero dal cappotto rosso che non uccide mai le persone ed è il più bonario al mondo. Accompagnati dal becchino Nicholas Wolfwood, partono alla ricerca del fratello gemello di Vash, Million Knives.