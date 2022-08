Trigun Stampede: Vash e Knives protagonisti della nuova concept art

Una delle più gradite sorprese di quest’anno nel settore dell’animazione è stato l’annuncio di un anime reboot dedicato all’universo ideato da Yasuhiro Nightow sul finire degli anni ’90. Trigun: Stampede si preannuncia un progetto emozionante, che oltre all’inevitabile effetto nostalgia potrebbe avvicinare molti altri appassionati al mondo di Vash.

Atteso per il 2023, l’anime di Studio Orange segnerà un netto cambio di stile e rappresentazione rispetto all’originale, una scelta resa evidente sin dal primo trailer, dove si nota l’utilizzo della CG nelle animazioni, e anche dalle diverse immagini promozionali diffuse. Dopo una prima concept art che mostrava lo stupore di Vash e Knives di fronte ad una pioggia di meteore diretta sul loro nuovo pianeta, l’artista Koji Tajima è tornato a rappresentare i due fratelli in una nuova illustrazione.

A condividere il fantastico artwork, che trovate in fondo alla pagina, è stata la pagina Twitter ufficiale dello Studio Orange. Immersi in un panorama desolato, con solo arbusti e alberi visivamente malati, e avvolti da un cielo incredibilmente evocativo, i due personaggi sono stati rappresentati ancora una volta in età giovanile. Diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

In attesa di novità sulla produzione, vi lasciamo alle considerazioni di Nightow su Trigun: Stampede.