Trigun Stampede: un nuovo viaggio in questa locandina enigmatica

Ormai da diversi mesi la produzione di Trigun Stampede si prodiga nel condividere nuove informazioni sul titolo. Il rifacimento dello storico Trigun, supervisionato anche dall'autore originale Yasuhiro Nightow, arriverà nel 2023 e sarà realizzato in 3DCG. Vash the Stampede e gli altri saranno quindi molto diversi dal solito.

A cambiarsi il look però non ci sono soltanto i personaggi, svecchiati e rimodernizzati secondo gli attuali canoni di character design. Come si è visto con le ultime immagini pubblicate, in Trigun Stampede non c'è quello stesso pianeta desolato, con tanto deserto, di fronte ai personaggi. Vash e gli altri viaggeranno spesso anche per terre più verdeggianti e quindi inclini a ospitare la vita. Tuttavia, qualche vecchio scorcio è rimasto.

Ed è proprio uno di questi a essere protagonista della nuova locandina carica di desolazione di Trigun Stampede. Un deserto grigio e con alcuni rottami è di fronte a un personaggio misterioso, incappucciato in un mantello marroncino. Di fronte ha forse una città o alcune rovine, mentre gli alberi secchi e caduti sono nelle vicinanze. Sembra il continuo di un nuovo viaggio per Trigun Stampede, ma bisogna ancora capire a cosa porterà tutto questo.

Manca sempre meno al suo debutto, soprattutto considerando che Trigun Stampede sarà portato in anteprima da Crunchyroll al NYC di dicembre.