Trillion Game: nuovo manga dagli autori di Dr. Stone, Eyeshield21 e Crying Freeman

Dopo aver lavorato al successo Eyeshield21 insieme a Yusuke Murata, Riichiro Inagaki è tornato a scrivere su Weekly Shonen Jump. Da diversi anni è infatti in pubblicazione Dr. Stone, che si sta preparando alla seconda stagione dell'anime intitolata Dr. Stone - Stone Wars. Ma la sua dedizione è tale da far partire il progetto Trillion Game.

Riichiro Inagaki, come sempre, sarà alla scrittura della storia di Trillion Game. Ci vuole quindi un artista di valore per mettere in scena la storia è la scelta è ricaduta nientedimeno che sul leggendario Ryoichi Ikegami. Classe 1944, Ikegami è famoso per aver dato vita a tante opere rimaste impresse nel mondo dei manga: Crying Freeman, Heat, Nobunaga, Sanctuary e tante altre.

Il duo farà partire Trillion Game su Big Comic Spirits di Shogakukan dall'11 dicembre 2020. La storia del manga si concentrerà sul mondo dell'IT e su qualcuno che vuole distruggere questo impero tecnologico. È la prima collaborazione per il duo, mentre Ikegami ha già lavorato in passato con autori storici come Kazuo Koike e Buronson in particolare.

Riichiro Inagaki ha anche confermato ai suoi fan su Twitter che Dr. Stone non subirà rallentamenti o problemi di nessun genere. Il nuovo manga Trillion Game che porterà avanti non farà velocizzare la storia e la Shueisha ha anche avallato la decisione, supportando l'autore nella sua vena creativa. Anche il disegnatore di Dr. Stone Boichi si sta preparando a una nuova serie.