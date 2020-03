La trilogia di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash si mostra in un nuovo trailer

In occasione del 40° anniversario di uno dei franchise più imponenti dell'animazione nipponica, il capolavoro di Yoshiyuki Tomino, sono stati annunciati diversi progetti inerenti al brand, tra cui la trilogia cinematografica di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, ispirata all'omonimo romanzo del 1990.

Lo stesso creatore del franchise si è mostrato entusiasta nei riguardi dell'anime di Hathaway's Flash, tratto niente di meno che da una storia immaginata ben 30 anni fa. Previsto inizialmente per la stagione invernale, il primo film della trilogia è stato ora rinviato in Giappone al 23 luglio 2020. Ad ogni modo, dopo diversi mesi di silenzio stampa, la trilogia è tornata a far parlare di sé con nuove succulenti informazioni.

In particolare, il sito ufficiale ha rilasciato una nuova locandina promozionale e un nuovo trailer, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia. Inoltre, il team ha rivelato parte del cast di doppiatori che qui seguono:

Kensho Ono (Shikadai in Boruto: Naruto Next Generations) sarà Hathaway Noa;

(Shikadai in Boruto: Naruto Next Generations) sarà Hathaway Noa; Reina Ueda (Kanao di Demon Slayer) interpreterà invece Gigi Andalusia;

(Kanao di Demon Slayer) interpreterà invece Gigi Andalusia; Junichi Suwabe (Aizawa di My Hero Academia), infine, presterà la propria voce a Kenneth Sleg;

Non è stata rivelata alcuna informazione in merito a un presunto approdo della trilogia anche nel nostro Paese, ma vi terremo aggiornati qualora vi fossero novità in merito. E voi, invece, cosa ne pensate di Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.