Trinity Seven, arriva il trailer del nuovo film con la theme song

Il sito ufficiale del nuovo film dedicato alla saga di Trinity Seven, manga scritto da Kenji Saito e disegnato da Akinari Nao, ha pubblicato il nuovo trailer questa notte. Lo stesso video rivela anche il titolo completo ufficiale del lungometraggio, che finora non era ancora stato divulgato.

La pellicola sarà intitolata Trinity Seven: Heavens Library & Crimson Lord (Trinity Seven: Tenkū Toshokan to Shinku no Maō), e arriverà nei cinema nipponici il 29 marzo. Nel trailer viene anche inserita per la prima volta la theme song prodotta da ZAQ, "Against the Abyss". La stessa cantante aveva già partecipato al franchise di Trinity Seven con una opening per l'anime televisivo, oltre che alla theme song per l'altro film della serie, Trinity Seven: Eternal Library & Alchemic Girl.

Insieme al trailer, lo staff ha anche divulgato una nuova key visual, che potete vedere in calce, e l'arrivo nel cast di due nuovi doppiatori, ovvero Tomoaki Maeno che darà la voce a Abyss=Trinity e Shizuka Itou che invece doppierà Judecca. Il resto dello staff del film è composto da Hiroshi Nishikiori (Negima: Magister Negi Magi) alla regia, Kenji Saito che si occuperà dei testi, Shinpei Tomooka (Samurai Deeper Kyo) al character design, il compositore TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND alle musiche e lo studio Seven Arcs Pictures per la produzione delle animazioni. Avex Pictures si occuperà invece della distribuzione della pellicola. Il cast dell'anime tornerà invece nei propri ruoli.