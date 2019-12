Trish e Diavolo in un cosplay di famiglia a tema Jojo: Vento Aureo

È stata una lunga epopea quella di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Tratto dall'omonima opera di Hirohiko Araki degli anni '90, l'anime prodotto da David Production andò in onda tra ottobre 2018 e luglio 2019, con una stagione più lunga della media. In questa storia abbiamo conosciuto Giorno Giovanna, ma anche Trish Una e Diavolo.

Proprio questi ultimi due sono i protagonisti di un cosplay a tema Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo che li mostra in una particolare riunione di famiglia. Considerato che Diavolo ha fatto di tutto per uccidere Trish durante la serie, vederli fianco a fianco è sicuramente anomalo.

Sarcamstic ha postato sul proprio account Instagram una foto a New York, dove ha potuto immortalarsi insieme a un'altra amica cosplayer, entrambi con un travestimento da Jojo. Trish e Diavolo hanno quindi preso vita, col secondo che sta tentando, almeno in questa particolare realtà, di riallacciare i rapporti con la prima e di non ucciderla a vista.

Spicca sicuramente il rosa shocking dei capelli del duo che riempie metà della foto ma che dimostra che sono indubbiamente padre e figlia. Trish ha ricevuto anche altri cosplay, mentre Diavolo una fan art da uno degli animatori di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.