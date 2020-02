Trish Una di Vento Aureo si mostra su Instagram in un fedele quanto sexy cosplay

Anche se Vento Aureo, l'ultima stagione uscita de Le Bizzarre Avventure di JoJo, si è conclusa ormai da diversi mesi, gli appassionati in tutto il mondo non riesco proprio a staccarsi dalla serie. E mentre attendo notizie e l'annuncio del sequel, Stone Ocean, si consolano omaggiando l'opera ideata da Araki sfoggiando cosplayer di vario genere.

Basta fare una rapida ricerca sul web e sui canali social principali per trovarne tantissimi, ma tantissimi costumi ideati dai fan sui personaggi de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Alcuni sono fatti molto bene, altri meno, ma ciò non sminuisce la grande passione e l'affetto che, ogni giorno, i lettori riservano alla serie.

Tale passione traspare non solo dai cosplay ma anche da illustrazioni di artisti che si divertono a riprodurre la varietà dei personaggi presentati da Araki. Giusto ieri vi avevamo mostrato una fan art che ritraeva i principali Stand che vedremo in azione nel prossimo capitolo della serie che tutti stanno attendendo: Stone Ocean.

Oggi invece spostiamo l'attenzione sui cosplay. In particolare su un costume che ha fatto impazzire il web. A realizzarlo è stata la cosplayer di Instagram @shirogane_sama che ha raggiunto un numero da capogiro di like, ben 36 mila. Come puoi vedere tu stesso dalla foto riportata in calce all'articolo, ha deciso di interpretare un personaggio che ha avuto un ruolo di primo piano nella stagione di Vento Aureo, stiamo parlando di Trish Una. E non solo nella capigliatura è riuscita a riprodurla fedelmente, ma anche nel vestito abbastanza scollato e sexy.

Noi siamo rimasti davvero colpiti dalla cura che la cosplayer ha riservato in questo costume ma in tutti quelli che realizza e poi posta sulla pagina Instagram, e tu? Cosa ne pensi di questa interpretazione di Trish? Conoscevi già Shirogane Sama? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Giorno Giovanna si trasferisce nel 17esimo secolo con questo bellissimo cosplay.