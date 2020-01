Trish Una di Vento Aureo si mostra in un particolare cosplay

Quella di Le Bizzarre Avventure di JoJo è un'epopea animata e cartacea che nel corso di questi lunghi anni ha saputo conquistare milioni di persone in ogni angolo del mondo grazie a un incredibile stile che ben poche opere possiedono, a delle vicende ricche di pathos e a un cast di personaggi indimenticabili.

Proprio parlando di quest'ultimi, ogni stagione della produzione ha saputo mettere in mostra un incredibile cast di volti rivelatisi capaci di rimanere impressi nella mente d'innumerevoli fan, tra protagonisti e villain carichi di carisma. In un tale contesto, sono a migliaia i lavori realizzati dal pubblico pensati per mettere in mostra il proprio amore nei confronti del franchise.

Questa volta, ad essere finita sotto i riflettori troviamo la famosa cosplayer rowing_away, la quale ha voluto condividere con tutto il suo pubblico un nuovo e peculiare cosplay dedicato a Trish Una, che abbiamo avuto modo di conoscere in Le Bizzarre Avventure di JoJo Vento Aureo. Come potete infatti vedere dall'immagine presente a fondo news, la ragazza indossa alcuni degli indumenti tipici di Trish affiancati però da alcuni elementi che differiscono per colori e stile, come i capelli, un lavoro che ha saputo guadagnarsi innumerevoli elogi.

