Triss Merigold infuocata in questo cosplay a tema The Witcher: l'opera dell'italiana Namy

Il brand di The Witcher, rinnovatosi negli scorsi anni grazie all'avvento della serie Netflix, sta per staccarsi in due filoni. Oltre quello live action, è in programma anche il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che ci porterà in un modo completamente nuovo nel mondo dello Strigo creato da Andrzej Sapkwoski.

Non serve però aspettare l'uscita del film o delle nuove stagioni con Henry Cavill e gli altri attori su Netflix per rivedere i personaggi creati dallo scrittore polacco. Geralt di Rivia e i suoi comprimari infatti prendono spesso vita grazie ai cosplay, ormai ben rodati anche sul mondo di The Witcher. Uno dei personaggi più apprezzati è Triss Merigold, sicuramente una delle donne più rappresentate dalle modelle e fan.

Recentemente vi abbiamo portato il cosplay di Triss Merigold di Shermie, che ha deciso di mostrare in due versioni la maga di Maribor. Nelle ultime ore però su Instagram si è confermata anche la cosplayer italiana Namy, che con varie foto ha portato la sua interpretazione del personaggio. In basso possiamo osservare quindi ben quattro post con varie foto dei cosplay di Triss Merigold, con indosso il costume tratto da Witcher 3: Wild Hunt. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.